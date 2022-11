Harry e Meghan, "ecco cosa la preoccupava". La profezia della Regina Elisabetta

Giada Oricchio 28 novembre 2022 a

“Harry troppo innamorato di Meghan”. La Regina Elisabetta ci aveva visto lungo? Da settimane si rincorrono voci su una grave crisi matrimoniale tra il principe Harry e Meghan Markle: lui avrebbe scoperto la tresca della moglie con la guardia del corpo Christopher Sanchez, mentre lei avrebbe saputo che il padre dei suoi figli Archie e Lilibet Diana ha un’amante in dolce attesa. Il gossip impazza in America con ricostruzioni hollywoodiane e secondo la rivista “In Touch” ci sarebbero anche le foto di un litigo dei duchi di Sussex all’interno della loro villa di Montecito. Cosa c'è di vero?

Al momento la coppia non ha confermato, ma neppure smentito. E qui tornano profetiche le sensazioni di Sua Maestà: la compianta Elisabetta II, morta l’8 settembre scorso, era preoccupata che il nipote fosse “un po' troppo innamorato” di Meghan.

Secondo alcune anticipazioni della biografia “Elizabeth: An Intimate Portrait” di Gyles Brandreth, riferite dal “New York Post” e dal “Daily Mail”, The Queen era “veramente felice” quando Harry annunciò le nozze: “Le piaceva Meghan e l'ha detto a molte persone. Fece tutto il possibile per far sentire la sua futura nipote acquisita la benvenuta” e non si sarebbe scoraggiata nemmeno davanti alla terribile intervista a Oprah Winfrey in cui i Sussex accusarono la Royal family di “razzismo”.

Brandreth, ex parlamentare vicina ai Windsor, scrive: “Per quanto ne so, l’unica cosa che la Regina abbia mai pronunciato contro la nuova duchessa è stata che forse Harry era troppo innamorato”. Come a dire che il principe peccava di lucidità nell’analizzare le situazioni. Si legge nel libro: “Posso dirvi, perché lo so, che Elisabetta era più preoccupata per il benessere di Harry che per queste sciocchezze televisive, intendendo sia l'intervista a Oprah Winfrey – che ha causato così tante polemiche – sia il lucroso accordo con i Sussex realizzato con Netflix. Sperava che Harry avrebbe trovato la sua strada in California e potesse fare cose davvero utili”.

Trova conferma anche un’altra indiscrezione circolata in passato: Sua Maestà avrebbe effettivamente detto a Meghan Markle che, se lo desiderava, poteva continuare a recitare (“è comunque il tuo lavoro”), ma l’attrice rispose di voler porre fine alla carriera cinematografica per concentrarsi solo sui doveri reali. Tuttavia, subito dopo la duchessa non accettò l’aiuto di Sophie di Wessex di “farle vedere come funzionava il lavoro da royal”. Un rifiuto che turbò e generò uno stato d’ansia in Elisabetta. Nemo profeta in patria.