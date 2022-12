Otto e mezzo, Santoro disintegra Letta: "Dobbiamo andare a 'Chi l'ha visto?'"

01 dicembre 2022 a

Michele Santoro disintegra il Pd. Il giornalista, ospite di Otto e mezzo su La7 nella puntata di giovedì 1 dicembre, attacca duramente la strategia politica del segretario Enrico Letta. E alla domanda della conduttrice Lilly Gruber su una sua preferenza tra il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini e Elly Schlein Santoro esplode con un durissimo attacco rivolto ai dem.



#ottoemezzo "Dobbiamo andare a Chi l'ha visto, gli italiani nemmeno lo conoscono...", il giudizio di Michele #Santoro su Enrico #Letta https://t.co/nx7NNwylBk — La7 (@La7tv) December 1, 2022