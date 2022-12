Maria Giovanna Maglie, il racconto dall'ospedale: "Ero in tv, si è spenta la luce"

03 dicembre 2022 a

A dare la notizia era stata proprio Maria Giovanna Maglie, in un post sui social che aveva allarmato i suoi tanti follower: "Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri". La giornalista in una intervista al Corriere della sera ha raccontato cosa le è successo la sera delle elezioni del 25 settembre: "Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica... A un certo punto mi si è come spenta la luce".

Problemi al cuore, poi l'intervento d'urgenza che le ha salvato la vita ma che è stato seguito da complicazioni: "Una dopo l'altra, una maledizione", commenta Maglie. "Si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni". Sulle sue condizioni attuali spiega: "Diciamo che non sono in punto di morte", "ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo".

Il post dal letto di ospedale è stato seguito da "decine di migliaia di messaggi, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto". Tra gli "avversari" che "mi vogliono bene" Luca Telese a David Parenzo. La prima cosa che farà fuori dall'ospedale sarà "una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo de' Fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, che mi sta sostenendo in modo incredibile". Nell'intervista, Maglie spiega anche che non è "mai stato vero" che si sarebbe dovuta candidare con il centrodestra alle elezioni politiche: "Quello che fanno i deputati è benemerito. Ma poi ho capito che il parlamento non è per me".