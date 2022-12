Covid, la decisione della Consulta: "Sì all'obbligo vaccinale per i sanitari"

01 dicembre 2022 a

Sì all'obbligo vaccinale per il personale sanitario: i decreti fatti dal governo Draghi sono stati ritenuti legittimi. La Corte costituzionale ritiene “inammissibili”, o comunque “non fondate”, le questioni poste da numerosi tribunali, dal Tar e dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano che chiedeva di bocciare i due decreti del governo Draghi sull’obbligo di vaccinazione per chi esercita una professione sanitaria.

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e cio', sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. È quanto rende noto l'ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.