Omnibus, siparietto piccante Moretti-Rampelli: “Sei un fiume in piena”, “È lei che mi stimola…”

Mentre il nuovo esecutivo mette a punto un provvedimento per regolamentare l’azione delle Ong che soccorrono i migranti in difficoltà nel Mediterraneo, sale la tensione tra gli Stati interessati. In attesa del vertice europeo dei ministri degli Interni, in programma a fine mese, aspri sono i dibattiti tra le opposte forze politiche. Ospiti entrambi a “Omnibus”, programma di approfondimento di LA7, Alessandra Moretti, europarlamentare per il Pd, e Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, sono i protagonisti di un botta e risposta divertente. “Sicuramente il governo deve ascoltare quello che il Parlamento europeo decide. Sono due i principi che vanno tutelati: il salvataggio delle vite in mare e il sostegno alle Ong che, non lo dico io, hanno salvato migliaia di persone nel Mediterraneo”: ha spiegato il suo punto di vista Moretti. “Le Ong cooperano con gli Stati per assicurare il principio dei diritti umani. Dobbiamo coniugare questi valori e dare numeri corretti. Dobbiamo fare un piano di governo serio, tenendo conto del fatto che ci sono dei migranti economici che ci possono beneficiare. Possono essere delle braccia che vanno a sostituire quelle degli italiani che non vogliono più fare certi lavori”: ha continuato la rappresentante del Pd.

È dunque intervenuto Rampelli: “Noi siamo sempre stati favorevoli all’immigrazione regolare, quella che segue i flussi programmati dai governi”. L’atmosfera si è fatta pesante quando, Alessandra Moretti, in risposta al suo interlocutore, ha chiesto di concretizzare quanto affermato: “Allora chiedi ai tuoi colleghi di cambiare gli accordi del patto di Dublino. La questione dell’immigrazione, regolare ed irregolare, è di tutti gli Stati”. “Tu puoi dire ai tuoi di essere coerenti”: la frecciatina di Rampelli non si è fatta attendere. Complice il complesso argomento, l’europarlamentare non è riuscita a concludere il suo discorso e, stizzita, ha detto: “Scusami, mi fai finire? Fai finire il tuo interlocutore?”.

Poi ha continuato: “Ci sono più livelli di azione. Dobbiamo regolarizzare, ma l’Europa deve farsi carico dei disgraziati che scappano”. “Quindi siete d’accordo con l’idea di realizzare degli hotspot? Siete d’accordo?”: ha domandato Rampelli, senza attendere il suo turno. La rappresentante del Pd, sorridendo, l’ha provocato: “Rampelli sei un fiume in piena questa mattina, che ti hanno fatto?”. L’esponente di FdI non si è fatto scappare l’occasione e ha lanciato una battuta piccante: “È lei che mi stimola”.