Otto e mezzo, Beppe Severgnini contro Giuseppe Conte: ha una posizione assurda

30 novembre 2022 a

a

a

Giuseppe Conte dice tutto e il contrario di tutto. Sulle armi all'Ucraina tutto questo emerge in modo ancora più evidente. Il capo politico dei grillini, infatti, assicura che l'Italia deve stare dalla parte degli ucraini ma senza inviare le armi necessarie a Kiev per difendersi. Posizione che è stata criticata da Beppe Severgnini durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda il 30 novembre su La7.

"Ho ascoltato Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati e continuo a non capire - ha detto il giornalista del Corriere della Sera - Ora è diventato anche efficace come oratore. Ma quello che dice è assurdo: dice noi siamo per l'Ucraina ma non vogliamo darle i mezzi per difendersi. Allora viene fuori che l'Italia deve aprire un vero canale negoziale. Ma ci stanno provando tutti. Quindi, lasciatemi dire, Conte o è ingenuo o è furbo".