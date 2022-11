Tagadà, Cazzullo svela il piano di Calenda: "Chi sta marcando stretto"

29 novembre 2022 a

a

a

"Chi sta marcando stretto Carlo Calenda?". Il giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, ospite di Tagadà su La7 nella puntata di martedì 29 novembre, facendo un'analisi del contesto politico svela quale potrebbe essere il piano del leader del Terzo Polo.



#tagada Cazzullo: "Calenda punta a svuotare parte del Pd e di Forza Italia" https://t.co/pAuNm5XWay — La7 (@La7tv) November 29, 2022



"Calenda sta marcando stretto Forza Italia perché sa che Berlusconi non è eterno, perché pensa che oltre qualche dirigente da lì possa rimediare anche qualche voto. Calenda punta a svuotare la parte più centrista del Pd e la parte più moderata di Forza Italia. È un disegno perfettamente legittimo ma ho qualche dubbio che uno dei leader dell'opposizione, andando a bussare alla porta di palazzo Chigi, faccia un'operazione così lungimirante. Capisco che la forza di chi sta in mezzo, di non essere schierato pregiudizialmente ne' da una parte ne' dall'altra, però la manovra è molto deludente soprattutto per chi vuole rappresentare la borghesia, il ceto medio e in particolare i lavoratori dipendenti e i pensionati" conclude Cazzullo che si lancia poi in una critica sulle misure della legge di bilancio che riguardano proprio lavoratori dipendenti e pensionati.