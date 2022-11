Stasera Italia, la denuncia di Minzolini sulla frana a Ischia "Di chi è la responsabilità"

28 novembre 2022 a

La frana che ha colpito Casamicciola ad Ischia è al centro di tutti i dibattiti in tv. Se ne è parlato anche nella puntata di Stasera Italia su Rete4 lunedì 28 novembre. Tra gli ospiti il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini che spiega di chi sono le responsabilità di questa tragedia.



"C'è un problema di responsabilità della classe dirigente del sud"@AugustoMinzolin a #StaseraItalia sulla frana di Ischia pic.twitter.com/sNkhHPcNVD — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 28, 2022

"Nella vicenda di Casammiciola è stato investito un fondo di 4 milioni di euro che dal 2010 non è stato utilizzato. Questo vuol dire che c'è anche un problema di responsabilità della classe dirigente del Sud. Bisogna responsabilizzarli perché le cose non si fanno da sole. È chiaro che le parole del ministro Pichetto Fratin sono state un po' troppo colorite ma c'è un problema di fondo, nel senso che qualcuno deve agire perché se non si agisce continueremo a ripetere ogni volta la stessa situazione perché questi sono dei déjà vu" tuona Minzolini. "Il punto è che è evidente se si considera che avevano 4 milioni da spendere da 10 anni e quei fondi sono stati fatti rimanere lì, nel senso che non vengono utilizzati. E questo ragionamento si potrebbe fare per tante altre cose, ad esempio nel Pnrr: c'erano due progetti che sono stati fatti male e che sono stati scartati per cui Ischia non avrà fondi dal Pnrr. E sono tutte questioni che dovrebbero far riflettere, senza fare polemiche. Ma la classe dirigente dovrebbe riflettere e se non lo fa, tra qualche anno ripeteremo le stesse cose" conclude Minzolini.