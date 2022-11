Controcorrente, Minzolini sul cuneo fiscale: "Successo del governo Meloni"

19 novembre 2022 a

Per il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, ospite di Controcorrente su Rete4 sabato 19novembre, la rivisitazione del cuneo fiscale, per cui due terzi va al lavoratore e un terzo alle imprese, è un successo del governo Meloni. Anche se Minzolini, confessa, si aspetterebbe qualcosa di più da questo governo di centrodestra.

"Io parto dal presupposto che più noi riusciamo ad aumentare quel 2 per cento che è passato al 3 per cento e più interveniamo. In una situazione così complicata come l'attuale congiuntura economica è quello lo strumento che puoi utilizzare. Nella situazione in cui ci troviamo è sempre un successo, un risultato, qualsiasi cosa si riesca a fare in più. Mi aspetterei da un governo di centrodestra, che ha fatto del fisco uno degli elementi essenziali della svolta, anche uno sforzo superiore del 3 per cento, lo porterei al 4. Ma già il 3 per cento aiuta le imprese" conclude Minzolini.