L'Aria che Tira, “a Ischia tragedia prevedibile”. Minzolini e la mail d'avvertimento ignorata

28 novembre 2022 a

a

a

Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della puntata del 28 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che incentra la trasmissione sulla frana di Ischia: “La cosa, tenendo conto della situazione meteorologica, era prevedibile. Noi - rivela il giornalista in collegamento - abbiamo pubblicato la Pec che è stata inviata dall'ex sindaco di Casamicciola sia al prefetto che al sindaco, dove diceva che in queste condizioni si rischiava la tragedia. Noi parliamo sempre di politica, ma qui c'è un problema di educazione e di senso civico, perché non è che le case vengano costruite dalla politica, vengono costruite dalle persone, che molto spesso sottovalutano questo problema. Bisognerebbe anche fare una sorta di educazione sul territorio e sui rischi, che in certe aree del Paese non c’è”

“Condono voluto da Di Maio”. Caporale punta il dito per il disastro di Ischia

“In una situazione come quella di Ischia noi - dice ancora Minzolini sulla situazione dei condoni e dell’abusivismo - abbiamo 27mila richieste di condono su 67mila nuclei familiari, di fatto è un’intera isola condonata. Se ci sono 27mila richieste e una riguarda un bagno che non doveva esserci e l’altra una costruzione intera che non doveva esserci… Con una maggiore specificità nella casistica il Comune poteva vigilare meglio. Tutto viene messo sullo stesso piano, se intervieni invece hai la possibilità di fare una vigilanza più efficace e probabilmente hai meno problemi di consenso. Il governo Conte ha fatto un provvedimento un po’ troppo superficiale, lì si parlava del Ponte Morandi, questa era una cosa su cui bisognava intervenire con maggiore attenzione e non velocizzare. Molto spesso si prende una cosa e si mette un altro provvedimento che non c’entra nulla, una cosa - conclude Minzolini - che non aiuta”.