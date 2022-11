In Onda, l'architetto Fuksas tira fuori il dato choc sulle scuole: “90% non a norma”

27 novembre 2022 a

La tutela del territorio è impopolare e non porta voti? La domanda, nei giorni della strage di Ischia, è posta a Massimiliano Fuksas, architetto, ospite dell’edizione del 27 novembre di In Onda, talk show del weekend di La7 che vede David Parenzo e Concita De Gregorio alla conduzione: “Il 90% scuole in Italia non sono assolutamente a norma. Il condono è visto come una sanatoria. Quando c'è un condono, la gente con la velocità del suono si affretta a costruire, per poi poterlo condonare, è una follia. Questo è un Paese non governato, il territorio non è governato e non vuole essere governato. Nessuno parla di questo in campagna elettorale”.

“Come è la situazione negli alti paesi?” l’intervento di Paolo Mieli che pone un quesito a Fuksas, che replica così: “In Europa non c’è l’abusivismo. Noi abbiamo 7/8 milioni di case abusive, più della Turchia, ho visitato i quartieri abusivi di Ankara ed Istanbul. Noi siamo arrivati ad avere numeri enormi tra piccolo e grande abusivismo, c’è un rischio grande. La ricetta all’estero è non c’è l’idea di abusivismo, non so tradurre il termine abusivo all’estero, io dico che è una costruzione senza permesso di costruire. Non pensano lontanamente a questo concetto, si chiede la licenza per costruire, ci sono dei tempi vincolanti dopo aver richiesto i permessi. La colpa - chiosa Fuksas - non è dei cittadini, la burocrazia e l’apparato dello Stato non funzionano”.