Sgradita sorpresa per Ilaria Capua: come trova la sua bici a Roma

27 novembre 2022

Ilaria Capua sbotta sui social network per degrado e rifiuti di Roma. La scienziata e direttrice del centro One Health dell'Università della Florida, nata proprio nella Capitale, ha postato sul proprio account Twitter un’immagine del cestino della bici elettrica che aveva noleggiato, mostrando quanto sia stracolmo di immondizia: “Oggi ho fatto il mio primo giro in bici elettrica a Roma. Nel cestino della bici, oltre a lattine e cartacce c'erano tre cacche di cane. I cani sono dei romani, non dei turisti”. La virologa se la prende quindi in particolare con i cittadini romani per la sporcizia della città, accompagnando l’attacco social con l’hashtag “#MaComeSiFa”.