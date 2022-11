“La Regina Elisabetta aveva un tumore”. Il libro bomba che svela le cause della morte

26 novembre 2022 a

“Elizabeth: An Intimate Portrait”, ecco il libro sulla Regina Elisabetta e l’ultimo periodo prima della morta, di cui vengono svelate le cause. L’autore è Gyles Brandreth, ex deputato conservatore nonché esperto ed amico della Royal Family, ed è certo che la longeva sovrana sia morta per colpa di un tumore, come già sospettavano numerosi esperti che hanno contestato la versione ufficiale sul decesso per vecchiaia: “Mi è stato detto che la Queen soffrisse di un cancro al midollo osseo, un mieloma che spiegherebbe la sua stanchezza degli ultimi tempi e soprattutto i suoi problemi motori con cui Buckingham Palace ufficialmente giustificava le assenze. Il sintomo più comune del mieloma è il dolore alle ossa, soprattutto nella zona lombare e nel bacino, e questa patologia colpisce soprattutto gli anziani”.

Brandreth, le cui rivelazioni sono apparse sul Daily Mail, continua poi il racconto sulla malattia: “Per un tumore del genere non c’è cura, l’unico modo è cercare di allungare l’esistenza fino a due o tre anni, con medicine che permettano di regolare il sistema immunitario e prevenire il peggioramento delle condizioni delle ossa, nonché per alleviare il dolore. Probabilmente le mani viola di Elisabetta erano dovute alle iniezioni delle medicine per rallentare gli effetti del mieloma. La regina sapeva che i suoi giorni erano contati, ma ha voluto viverli a pieno fino all’ultimo sostenuta dalla fede in Dio. Per esempio, Elisabetta disse che 'era stato davvero divertente' partecipare allo sketch con l’orsetto Paddington in occasione del Giubileo di Platino”. Il regno di Elisabetta, durato 70 anni e 214 giorni, è stato il più lungo della storia britannica.