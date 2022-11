Carlo III, è Camilla la vera regina. Voci dal Palazzo: "Chi comanda"

06 novembre 2022 a

A Palazzo non comanda Re Carlo. La clamorosa rivelazione è quella lanciata dal settimanale "Oggi" che rivela come sia "QC", nome in codice di queen Camilla, a prendere le decisioni più importanti. È la nuova regina consorte, la "forza quieta che tiene Carlo ancorato alla terra e doma i suoi frequenti scoppi d’ira". Per convincere il re a prendere una decisione, i cortigiani vanno da lei, l’unica persona che sa come trattarlo.

Addirittura Carlo III starebbe lavorando per rimuovere il titolo di Regina consorte a Camilla. Secondo quanto riporta il Telegraph il sovrano, insieme allo staff di Buckingham Palace, sta facendo ogni tentativo in suo potere per cancellare la dicitura “consorte” dal titolo regale di Camilla. L’obiettivo è che sua moglie possa essere paragonata alle altre regine di diritto che l’hanno preceduta.

Oggi Camilla Parker Bowles, 75 anni, può contare in questo suo nuovo ruolo sulla sua "girl gang", ossia un piccolo drappello di donne che le stanno accanto da anni e che la aiutano a gestire vita pubblica e privata. E non è un caso che come primo atto del suo nuovo ruolo nella royal family - riporta sempre Oggi - sia stato quello di abolire le lady-in-waiting, dame di compagnia invece molto amate dalla Regina Elisabetta II. Via le aristocratiche che, senza stipendio, trascorrevano il loro tempo con sovrana. Camilla vuole solo privacy.