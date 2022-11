Stasera Italia, Sansonetti tuona contro il Pd: "Sulla manovra serve una proposta di sinistra"

25 novembre 2022 a

a

a

Qual è la posizione del Partito democratico sulla manovra? A "Stasera Italia", venerdì 25 novembre, Piero Sansonetti, direttore in pectore de L'Unità che tornerà in edicola da gennaio tuona contro il Pd. "Dovrebbe fare una proposta di sinistra, poi si può essere d'accordo o meno ma deve farla". Per esempio la patrimoniale. "Rivolta, proteste, quello che ti pare però io capirei cosa vuole il Pd: patrimoniale quindi? Trovo i soldi e li do ai poveri, al Reddito di cittadinanza, agli autonomi... vediamo a chi ma così che chiedono? La protesta per la Finanziaria come l'avrebbero fatta noi? Il problema è quello". "Avrebbe già voluto averla domani l'Unità" scherza l'altro ospite in studio, il giornalista Tommaso Labate, con la conduttrice di Rete 4 Barbara Palombelli. "Il problema è quello. Adesso io ho detto la patrimoniale - continua Sansonetti - ma si poteva dire un'altra cosa ma deve essere comprensibile" dice agitando le mani e trovando il consenso di tutti.