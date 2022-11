Il Covid ferma Maurizio Crozza: cosa succede al suo programma

Gianfranco Ferroni 25 novembre 2022 a

Solo il Covid ferma Maurizio Crozza. Oggi, venerdì, «Fratelli di Crozza» non andrà in onda poichè l'artista è risultato positivo: al posto della decima puntata verrà trasmesso il best of «I migliori fratelli di Crozza». Luca Zaia, Antonio Razzi, Red Ronnie e Vincenzo De Luca possono tirare un sospiro di sollievo.