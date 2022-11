Omnibus, l'economista Veronica De Romanis: attenti all'Europa sul patto di stabilità

23 novembre 2022 a

Patto di stabilità, la Commissione europea sta riformando le regole di bilancio. Non tutti, però, dormono sonni tranquilli. Come l'economista Veronica De Romanis che è stata ospite negli studi di Omnibus nella puntata del 23 novembre. L'economista mette in guardia sulla nuova riforma che limiterebbe ulteriormente la sovranità popolare dei Paesi dell'Unione. Bruxelles, infatti, non dirà più soltanto di quanto diminuire il debito nazionale ma anche e soprattutto come ridurlo.

"Le regole del patto di stabilità finanziaria tra i Paesi dell'Unione europea sono state sospese e devono essere riformate - ha detto Veronica De Romanis - Da una settimana è uscita la proposta della Commissone europea e, a mio avviso, sarà una riforma molto invasiva. Io starei molto attenta e mi dispiace non aver sentito ancora la voce del nostro governo perché l'Italia ha il secondo debito più elevato d'Europa dopo quello della Grecia. E' una riforma da prendere davvero con molta attenzione. L'Europa, infatti, sta cambiando le regole in modo tale che non ti dirà più soltanto che devi ridurre il debito nazionale ma anche come lo devi ridurre. In pratica, ti potrà dire che non lo devi ridurre tagliando quelle spese ma quelle altre. Insomma attenzione a non dare all'Europa poteri che non ha e che non deve avere. Oggi sono i governi nazionali che hanno la responsabilità di decidere come ridurre il debito e quali riforme fare. Quello che succede ai soldi dei contribuenti, infatti, è una scelta e una responsabilità nazionale".