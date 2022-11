Stasera Italia, Sorgi inchioda la sinistra: "Divisi contate meno". L'appello a Renzi

22 novembre 2022 a

a

a

Marcello Sorgi inchioda la sinistra e si appella a Matteo Renzi. Il giornalista, ospite di Stasera Italia su Rete4, fa un ragionamento inattaccabile: le opposizioni divise contano meno. Il riferimento è la scissione con il Pd e alla mancata alleanza alle elezioni del 25 settembre. Una scissione che Renzi rivendica e un'alleanza che viene rifiutata a causa di Giuseppe Conte.



"L'opposizione divisa conta meno, non trovare un minimo comune denominatore condanna l'opposizione a essere debole per i prossimi 5 anni"@MarcelloSorgi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/IuxPoZwq1j — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 22, 2022



"L'opposizione divisa conta meno, è innegabile. Capisco che con i 5 Stelle non sia facile ma non trovare un denominatore comune condanna l'opposizione ad essere debole per i prossimi 5 anni". Prevedendo la risposta di Matteo Renzi Sorgi lo anticipa: "Ma tanto ci sono le europee, poi vedremo. Ma le europee sono facili perché si vota con il proporzionale e non c'è bisogno di fare coalizioni, le somme si fanno dopo. E lei lo sa visto che è arrivato al 40 per cento alle europee. Il problema è: durante questi 5 anni l'opposizione avrà un senso? Se è divisa conta meno". Renzi dà ragione a Sorgi: "ha ragione a dire che le opposizioni dovrebbero unirsi" ma su Conte proprio non cambia idea. "Anche la destra si è sempre unita anche quando litigava il giorno dopo. Io però con il M5s non ho nulla a che vedere ed è per questo che le persone ci hanno votato" sottolinea Renzi.