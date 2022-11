Stasera Italia, la stoccata di Renzi a Letta: "È rimasto al rancore del 2014"

22 novembre 2022 a

a

a

"Se siamo qua, se c'è un governo presieduto da Giorgia Meloni, la colpa è di uno solo: del rancore di Enrico Letta". È quanto scrive Matteo Renzi nel suo libro "Il Mostro" ed è la frase riportata da Barbara Palombelli, nella puntata di Stasera Italia del 22 novembre su Rete4, per iniziare la sua intervista al leader di Italia Viva.

"Chi delegittima la magistratura è in casa vostra". Renzi risponde agli attacchi dell'Anm

"Non ha favorito la coalizione di tutte le opposizioni e quindi ha vinto il centrodestra" spiega Palombelli dando la parola a Renzi. "Ero pronto a non candidarmi, pur di arrivare a una composizione e sapendo di essere un personaggio ingombrante, avevo dato la disponibilità a fare un passo indietro. Però Enrico è rimasto alla campanella del 2014, al rancore" ha rivelato Renzi a Stasera Italia su Rete 4. Durante l'intervista Renzi ha commentato la manovra approvata dal governo Meloni: "non mi sembra né carne né pesce, vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi". Poi l'attacco a Conte: "Bisogna che l'opposizione non dica che le cose che dice Conte" evocando la guerra civile per il Reddito di cittadinanza, ha aggiunto Renzi.