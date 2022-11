Stasera Italia, “uccide le speranze”. Minzolini accusa: il vero delitto del reddito di cittadinanza

14 novembre 2022 a

Nella puntata del 14 novembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, si approfondisce il reddito di cittadinanza. Per parlare di questa situazione viene interpellato Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, profondamente critico con la misura di assistenzialismo fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e che ora il governo Meloni dovrebbe rivedere: “Il vero delitto del reddito di cittadinanza, che se fosse un sussidio regolato in maniera diversa avrebbe pure un senso, è proprio il fatto di far venire meno una sorta di ascensore sociale che c’è quando lavori, quando ti metti in gioco e rischi. Un bagaglio che fa parte del nostro Paese. Questo strumento crea un meccanismo con cui la gente si mette da parte, chiamiamoli i lavoratori della poltrona, e che soprattutto uccide le speranze e le possibilità delle nuove generazioni, specie nel Sud”.

Sull’argomento interviene anche l’ex senatore Corradino Mineo: “Oggi anche i ragazzi con la laurea sono tragicamente precari. I lavori offerti sono assolutamente stagionali. Se io, che ho il reddito di cittadinanza, avessi la sicurezza di sospendere il mio reddito di cittadinanza per tre mesi e poi di riprenderlo magari accetterei il lavoro. Mentre chi sa che se accetta il lavoro, che poi perderà, allora perde pure il reddito. I tempi in cui dal basso si va in alto sono finiti”.