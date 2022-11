L'Aria che Tira, Nava svela le trattative segrete per "limitare strategia di Zelensky"

17 novembre 2022 a

Lo scrittore e editorialista del Corriere della Sera, Massimo Nava, ospite a L'Aria che Tira su La7 nella puntata dgiovedì 17 novembre, sostiene come dopo la vicenda del missile caduto in Polonia ci siano state trattative segrete e contatti per limitare la strategia di Zelensky.



#lariachetira Massimo Nava: "Ci sono trattative segrete e contatti, diretti o indiretti, anche tra Stati Uniti e Mosca, e c'è l'evidente tentativo di limitare in qualche modo la strategia di Zelensky, che comincia a sfuggirgli di mano" https://t.co/h2Cbicc6K4 — La7 (@La7tv) November 17, 2022



"La solidarietà internazionale e la condanna dell'invasione restano il punto cruciale della narrazione della guerra. Certo è che ci sono trattative segrete e contatti, diretti o indiretti, anche tra Stati Uniti e Mosca, e c'è l'evidente tentativo di limitare in qualche modo la strategia di Zelensky, che fa il suo gioco di difesa del suo popolo e del suo Paese, e comincia a sfuggirgli di mano la realtà dei rapporti di forza e la realtà della situazione sul campo" spiega Nava che si dice convinto che la guerra proseguirà "a bassa intensità", come accade anche in Siria, ancora per molto. "Dall'inizio della guerra abbiamo sempre detto che nessuno può vincerla e nessuno può perderla. Io vedo uno scenario siriano dove la guerra continua a bassa intensità tra immense distruzioni e Assad è ancora al suo posto. Inevitabilmente la guerra sarà ancora lunga e al di là dell'incidente polacco si cercherà di evitare l'inevitabile ossia il ricorso alle armi nucleari e a situazioni drammatiche e questo rende la guerra un fatto endemico" conclude il giornalista.