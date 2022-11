Sirius cambia vita. Così si racconta l'ex corteggiatore di Gemma Galgani

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

Cambia vita. Lascia la divisa da primo ufficiale delle navi da crociera e "scende a terra", come si dice in gergo. Sirius, meglio conosciuto come Nicola Vivarelli, annuncia in radiovisione su RTL 102.5 News di aver lasciato la Marina Mercantile. Dopo anni e anni di viaggi in giro per il mondo, il baby corteggiatore di Gemma Galgani cambia vita. "Ho mollato tutto, il peso della felicità era più forte e ho deciso di tentare la carriera da attore. Ho sempre sognato di fare quel mestiere e quindi ho deciso di cambiare vita", racconta a Trends & Celebrities. Ora, Vivarelli ha preso casa a Milano e sta seguendo un corso di recitazione. Non pensa alla tv, nessun reality all'orizzonte. Ma solo la voglia di fare cinema, fiction, studiando e imparando. "Non vi nascondo che un po' ho avuto paura, all'inizio quando ho maturato la decisione di lasciare il mio lavoro - che benedico perché mi ha permesso di girare il mondo con un bello stipendio - ho avuto un po' di timore. Ma poi ho riflettuto e ho pensato di fare quello che mi rendesse davvero felice", puntualizza.

"Non ho lasciato nulla, ho raggiunto l'obiettivo di prendere la patente di primo ufficiale, serve coraggio. Ho affrontato una situazione con la mente lucida, mi hanno detto sin da piccolo di fare ciò che mi rende felice. Ovvero un'altra strada, che ho intrapreso", dice nel corso del collegamento in radiovisione. "Sono un libro aperto, da scrivere dall'inizio. Fate sempre ciò che vi rende felici".​