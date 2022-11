Stasera Italia, Senaldi chiarisce l'inganno sul Superbonus: "Perché è fallito"

11 novembre 2022 a

a

a

Il condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4 venerdì 11 novembre, svela l'inganno del Superbonus. Senaldi spiega in diretta quali sono i problemi e perché è stata una misura fallimentare.



"Il Superbonus è servito per far ripartire l'edilizia, perché giustamente è stato considerato che facendo ripartire l'edilizia ripartiva il Paese o comunque che l'Italia ripartiva. Era giusto filosoficamente ma sbagliato sulle misure. Non puoi dare il 110% perché non c'è il controllo del committente e non c'è conflitto di interessi tra chi paga, perché non paga, e chi fa l'operazione. È per questo che è stata una misura fallimentare. Non solo è una misura che in realtà è andata a beneficio non delle classi più deboli ma di chi aveva una villetta o del ceto medio (e questo va benissimo) o medio alto" sottolinea Senaldi.