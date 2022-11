Stasera Italia, Bruno Vespa sui clandestini: "Sono migranti di serie A"

09 novembre 2022 a

a

a

A Stasera Italia si parla ancora di emergenza migranti. In collegamento c'è Bruno Vespa che a Barbara Palombelli dichiara di essere d'accordo con Giorgia Meloni. Molti tra coloro che sbarcano sulle coste italiane non sono affatto naufraghi ma migranti e, perlopiù, di serie A. Il giornalista, però, chiede l'intervento dell'Europa per fare chiarezza in tutta la materia.

"Non sono naufraghi ma migranti, è la serie A dei migranti"@BrunoVespa interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/YhFG1b2GbR — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 9, 2022

"E' vero, questi non sono naufraghi ma sono migranti. Questa è la serie A dei migranti - spiega Vespa a Palombelli - Sono persone che, per migliorare il loro tenore di vita, pagano una somma anche importante, salgono su una nave sicura, vengono rilevati da un'altra nave sicura dietro appuntamento e sbarcano in Italia. Poi ci sono quei disgraziati che pagano meno, vanno con gli scafisti o per conto loro, qualche volta annegano, spesso vengono raccolti dalla nostra Guardia costiera o da chi capita e questi sono la maggior parte. Il problema è: andiamo avanti così per sempre? Bisogna chiarire che, prima di far sbarcare i migranti da una nave, è necessario decidere quanti vanno a quale Paese. L'Europa si deve svegliare e fare quelli che chiediamo da anni".