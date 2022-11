Stasera Italia, la sentenza di Bruno Guerri sui migranti: “Meloni ha vinto, con umanità”

08 novembre 2022 a

Un successo del governo guidato da Meloni. Giordano Bruno Guerri, scrittore e storico, è ospite dell’edizione dell’8 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, e commenta gli ultimi accadimenti sullo sbarco dei migranti sulle coste italiane, una storia che sta monopolizzando l’opinione pubblica del nostro Paese negli ultimi giorni: “Arrivano sempre più migranti e per questo bisogna scardinare l’accordo di Dublino. Ma io direi che Giorgia Meloni ha già vinto la sua battaglia iniziale, non è che ha fatto niente, ha chiesto delle regole, ha cercato o ha fatto finta di bloccare quelle navi ed ha ottenuto che Francia e forse anche Norvegia accolgano i migranti. Per di più li ha fatti scendere tutti, quindi ha salvato il lato umanitario della vicenda, e - conclude Bruno Guerri, ospite in collegamento per parlare del comportamento delle navi Ong - si è attirata anche il consenso di Papa Francesco, una cosa molto interessante”.