Omnibus, Delmastro sulle elezioni di midterm: Meloni modello dei trumpiani

08 novembre 2022 a

a

a

Le elezioni di midterm statunitensi tengono banco anche in Italia. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Omninus" in onda l'8 novembre su La7. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni, mette in evidenza le contraddizioni della sinistra, sempre pronta a demonizzare la destra a prescindere dalle specifiche posizioni. "Ci sarà mai per Giancarlo Loquenzi una destra che non sia una torsione democratica e una negazione della democrazia? - si chiede Delmastro - Ogni volta che si avvicina al voto un centrodestra non solo europeo ma ora anche mondiale, la sinistra dice che siamo di fronte a una torsione democratica. Un dibattito così è inquinato. Perfino con Meloni c'era un rischio per la democrazia".

Poi il discorso si concentra sui rapporti tra Meloni e il trumpismo: "Ammesso che abbiamo mai aperto certo che abbiamo chiuso - spiega Delmastro - Anzi, sembrerebbe sia il Partito Repubblicano statunitense che prende a modello Giorgia Meloni leader dei conservatori europei. Non facciamo i cheerleader di nessuno. Probabilmente sono i Repubblicani che immaginano una campagna elettorale simile a quella di Meloni. Quindi, a questo punto, vediamo quanto siano meloniani i Repubblicani Usa. Finalmente un leader italiano viene preso a modello dagli altri leader".