Romina Power spaventa i fan: "Non riesco più a camminare". Come sta

“Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei". Romina Power spaventa i fan e rivela sui social di avere un problema di salute. L'ex moglie di Al Bano avrebbe dovuto partecipare a un evento a Lecce, ma non era presente e ha spiegato il motivo in un video su Instagram. “Ho problemi di deambulazione che mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”, dice Power.

"Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente" ha detto la figlia di Tyrone Power scusandosi con il pubblico pugliese. Le sue parole hanno messo immediatamente in allerta i fan, che hanno iniziato a lasciare commenti al post per chiederle ulteriori informazioni ma soprattutto per inviarle messaggi di stima e supporto. Infatti Romina Power da tempo ha a che fare con un fastidioso e doloroso problema alla gamba. Nel 2019 si era anche sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio.