Non è L'Arena, Donzelli zittisce Vauro sui migranti: "Bulletto, tu quanti ne ospiti?"

Si parla di Ong e migranti nello studio La7 di "Non è L'Arena", domenica 6 novembre, e la tensione sale subito alle stelle. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia si infuria con il vignettista Vauro: lui difende la decisione del governo guidato dal premier Giorgia Meloni di far scendere solo donne, bambini e persone fragili da Humanity 1 approdata nel porto di Catania. Qualche ora dopo nella città siciliana è arrivata anche la ong Geo Barents. "È il diritto internazionale che divide i rifugiati dalle guerre e i migranti economici. Li facciamo scegliere agli scafisti o vogliamo sceglierli con criteri civili e di rispetto umano?", attacca Donzelli

Il vignettista invece di risponde insulta: "Volevo evitare aggettivi come cinico ma con questa voce l'onorevole Minnie..." E ancora: "Tolga il costume. Vorrei capire dall'onorevole Minnie perché il complottista capitano tedesco dovrebbe ostacolare il governo italiano". Donzelli lo ascolta e, una volta finito di insultare, lo asfalta: "Senta Vauro bulletto, quanti migranti ospita lei in casa sua? Comodo parlare...". E in studio parte l'applauso.