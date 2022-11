Stasera Italia, Sansonetti sbotta sul decreto anti rave party: "Svolta autoritaria del governo"

02 novembre 2022 a

Piero Sansonetti critica la norma annunciata dal ministro Piantedosi contro i rave party. Il giornalista, ospite nella puntata di mercoledì 2 novembre a Stasera Italia su Rete4, parla di una svolta autoritaria del governo pur ammattendo che l'Italia non è un paese autoritario. Sansonetti ritiene che le prime misure prese dall'esecutivo non produrranno grandi effetti.



"Il governo ha voluto dare una svolta di tipo autoritario"



A #StaseraItalia interviene @PieroSansonetti pic.twitter.com/hLGYSTxK3g — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 2, 2022



"Non siamo in uno stato di polizia. Lo stato di polizia è una cosa più drammatica. Sicuramente il governo ha voluto dare una svolta di tipo autoritario che non vuol dire che viviamo in un paese autoritario. Tutte le misure prese da questo governo, iniziando con la norma anti rave che io e altri costituzionalisti, che ne sanno più di me, ritengono che violi l'articolo 17 della Costituzione. Poi la conferma dell'ergastolo, sfidando la Corte Costituzionale, il buonsenso e l'Europa. E il rinvio della riforma Cartabia, sono tutte misure che dicono attenzione, sono misure che non avranno grandi effetti. Non è vero che nel resto d'Europa non ci sono i rave, ci sono dappertutto e ci sono delle leggi, ad esempio in Francia c'è una legge durissima che condanna a due mesi di galera gli organizzatori. Due mesi, non sei anni" conclude Sansonetti.