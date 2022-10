Gianfranco Fini: "Cosa faccio oggi". Così lascia di stucco Lucia Annunziata

30 ottobre 2022 a

Gianfranco Fini dopo un lungo silenzio è tornato a parlare e lo ha fatto ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3. Il leader di Alleanza nazionale prima e Fli poi, delfino di Almirante nel Msi e infine caduto con la clamorosa vicenda della casa di Montecarlo, esordisce spiegando di cosa si occupa oggi, sorprendendo non poco la conduttrice.

"Insieme ad altri amici europei ho continuato a ragionare su un tema che mi sta a cuore, quello dei cittadini europei di religione musulmana. Una materia dalla complessità enorme". Annunziata chiede se c'entra il tentativo di raggiungere una sorta di "cittadinanza comune". "No, parliamo di persone musulmane che sono già cittadini europei, francesi, italiani, tedeschi... È un tema che coinvolge il concetto di laicità delle istituzioni che nel mondo islamico è molto controverso e in certi casi non è riconosciuto come un punto di riferimento.

Il discorso verse subito su Giorgia Meloni, dato che recentemente si è parlato di un riavvicinamento con l'attuale premier. Fini è l'ispiratore della leader di FdI? "Io ispiratore della Meloni? No, è una bizzarria giornalistica. Meloni non ha bisogno di essere ispirata. Ho detto alla stampa estera", in un recente appuntamento, che "la realtà italiana della destra è un po' diversa da come veniva loro raccontata. Dissi che avevo votato per Meloni e lo confermo", taglia corto Fini. Parlando della svolta di Fiuggi, però, l'ex capo di Alleanza Nazionale rivendica: "C'è stato chi ha aperto una rotta, e sta ai più giovani percorrerla".