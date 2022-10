Gianfranco Fini in tv da Lucia Annunziata. L'attacco più duro: "Ha distrutto la destra"

29 ottobre 2022 a

a

a

Il ritorno di Gianfranco Fini andrà in onda domenica 30 ottobre nello studio di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3. "Penso che lo guarderò, se starò a casa lo ascolterò volentieri. Anche perché lui è uno che si ascolta con piacere, ha un modo di parlare piacevole e interessante. Sicuramente la trasmissione avrà un grosso seguito, c’è molta curiosità" commenta Giuliana De' Medici, figlia di Giorgio Almirante, leader del Movimento sociale e padre politico di Fini chei rompe il suo lungo silenzio con l’ospitata televisiva di domani.

"Come rosica..." Bocchino umilia Montanari, schiaffone di Meloni alla sinistra

Dopo anni di lontananza dai riflettori l’ex capo di Alleanza Nazionale tornerà a far sentire la sua voce per commentare la nuova fase politica segnata dall’approdo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni: "Non trovo nulla di strano nel fatto che Fini faccia considerazioni sulla nuova situazione politica. Tutti noi abbiamo il diritto di esternare le nostre opinioni, lui ha ricoperto incarichi importanti ed è normale che vanga chiamato in tv per esprimere il suo pensiero", spiega De' Medici ad Adnkronos.

"Con Giorgia Meloni premier". Fini riappare in tv: l'annuncio

Il ritorno di Fini può dare un contributo alla destra italiana? "Potenzialmente lui può dare un contributo perché è stato un politico di calibro. È una persona, da questo punto di vista, di cui non si può dire nulla. Ha avuto un incidente di percorso, per essere gentili, che ha segnato la sua carriera politica...". Il giudizio politico su Fini della figlia di Almirante si fa più duro: "Quella di Fini non è stata una bella uscita di scena, dopo la vicenda della casa a Montecarlo...". E aggiunge: "Purtroppo l’ex leader di An ha commesso errori gravi e pesanti che hanno lasciato un segno profondo nel mondo della destra. Un mondo che non è riuscito a perdonarlo. Il problema vero di Fini, la sua vera colpa è stata quella di aver distrutto la comunità politica della destra. Una grande famiglia - conclude De' Medici - che lui è riuscito a mandare in frantumi":