Gianfranco Fini, cosa fa oggi. Con Giorgia Meloni premier riappare in tv

Gianfranco Fini torna sulla scena, quella televisiva, non politica. Il fondatore di Alleanza Nazionale ed ex alleato storico di Silvio Berlusconi rilascerà un’intervista a Lucia Annunziata, la conduttrice di “Mezz’ora in più” su Rai3, domenica 30 ottobre. A riportare la clamorosa indiscrezione è l’account Twitter @ilCorazziere_ sempre ben informato su retroscena e indiscrezioni del Palazzo. Si legge nel post: “Domenica dopo anni di silenzio e dopo l’insistenza di tanti giornalisti importanti, Gianfranco Fini romperà il ghiaccio e sarà ospite della Rai da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Il momento storico della nascita del governo Meloni guidato dalla sua pupilla lo richiede”. L’ex presidente della Camera, che rimase escluso dal Parlamento a seguito delle elezioni del 2013, conosce la neo premier (oggi incassa la fiducia al Senato dopo quella alla Camera) dal quando Giorgia Meloni nel 1996 divenne responsabile del movimento studentesco di Alleanza nazionale. In passato, Fini ha testimoniato più volte il suo apprezzamento per Meloni: "Ho sempre creduto in lei, è tenace e consapevole delle difficoltà che abbiamo davanti. Farà gli interessi dell’Italia. Votò a favore della svolta di Fiuggi (la scelta dell’MSI e della Destra Nazionale di abbandonare i riferimenti ideologici al fascismo, nda). Il suo atlantismo è autentico”. Il faccia a faccia Fini-Annunziata sarà un appuntamento da non perdere per gli appassionati di politica: la giornalista non si accontenterà di un racconto apologetico ma cercherà di portare a galla la vera Meloni.