Influencer seminude alla Galleria degli Uffizi, Sgarbi smonta la polemica

Sono spuntate alla Galleria degli Uffizi seminude davanti alla Venere di Botticelli. Si sono fatte immortalare e hanno pubblicato le foto sui propri profili Instagram. La bufera è servita. Si tratta di Eva Menta e Alex Mucci, due influencer da milioni di follower. Subito si è scatenata la polemica. L'onda di indignazione ha trovato espressione nelle parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze che ha chiesto direttamente la rimozione delle immagini dai social. Le due influencer sono state così letteralmente travolte dallo scandalo "botticelliano".

Due ”influencer” seminude agli Uffizi? Non capisco dove sia lo scandalo. Queste due ragazze andrebbero utilizzate (e non osteggiate) se la loro popolarità (sono seguite da 10 milioni di persone) servirà a portare più visitatori nei musei. @stampasgarbi @UffiziGalleries pic.twitter.com/qlTJz1ubZp — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) October 27, 2022

Il caso ha avuto una vastissima eco e ha coinvolto perfino Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, però, è sceso in campo al fianco delle due ragazze che, secondo lui, contribuirebbero solo a portare più visitatori nei musei. "Due ”influencer” seminude agli Uffizi? - si chiede Sgarbi sui social - Non capisco dove sia lo scandalo. Queste due ragazze andrebbero utilizzate (e non osteggiate) se la loro popolarità (sono seguite da 10 milioni di persone) servirà a portare più visitatori nei musei". Intanto anche gli Uffizi hanno chiesto la rimozione delle immagini dai social.