Il vaglio di Caprarica sulle nuove norme Covid: "Rispettare appelli di Mattarella"

Il giornalista Antonio Caprarica, ospite di Controcorrente nella puntata di sabato 29 ottobre, analizza le motivazioni alla base della scelte del governo per quanto riguarda le nuove norme Covid sull'eliminazione dell'obbligo dell'uso delle mascherine negli ospedali e nelle rsa.

"La Svizzera mantiene l'obbligo delle mascherine negli ospedali e non c'è nessuna polemica politica, c'è semplicemente il suggerimento degli scienziati che seguono il principio di cautela che mi pare lo stesso che sia stato invocato dal nostro presidente della Repubblica al quale francamente riserverei un trattamento più di riguardo e di rispetto" spiega Caprarica. "Ritengo che le crociate su questo argomento andrebbero evitate da entrambe le parti. Per quanto riguarda i medici che non hanno fatto il vaccino è una faccenda che non mi piace ma sappiamo anche che purtroppo c'è una drammatica carenza di personale negli ospedali. Ho letto recentemente lo sfogo di un primario del pronto soccorso a Roma che dava il quadro di una situazione disperata. Si tratta di una carenza di personale talmente grande che può giustificare una iniziativa di questo tipo. Se invece si dice no mascherine e niente multe e quindi se si applica la tecnica del condono fiscale anche a coloro che avrebbero dovuto seguire le regole in tema di vaccini su questo è evidente che si tratta di una bandierina identitaria per segnalare una discontinuità. E mi permetto di dire: questo si che è fanatismo ideologico cioè non ha nulla a che vedere con le esigenze reali ma si tratta semplicemente di un segnale all'opinione pubblica no vax o comunque molto critica verso quello che si è fatto nei mesi precedenti. Voglio anche sottolineare come il presidente del Consiglio dei ministri ha parlato di pessima gestione della pandemia senza far minimamente riferimento ai vaccini" conclude Caprarica.