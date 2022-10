L'Aria che Tira, Caprarica attacca Meloni. Telese: "Non me la fate difendere". Scontro in diretta

25 ottobre 2022 a

Scontro in diretta tra Antonio Caprarica e Luca Telese a L'Aria che Tira su La7, nella puntata di martedì 25 ottobre. Caprarica è d'accordo con le critiche che Carlo Calenda ha espresso nei confronti del discorso di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati.



#lariachetira Lo scontro tra Antonio Caprarica e Luca Telese: "Avrai molti anni per difendere Meloni" https://t.co/PbeymVNzw3 — La7 (@La7tv) October 25, 2022

Il leader di Azione ha definito il discorso di Meloni "una infinita lista della spesa" che non spiega "come fare le cose". Caprarica è d'accordo: "Ha ragione Calenda e ho capito oggi, perché i suoi collaboratori parlavano di questo discorso come un manifesto: perché è più facile rispetto al fare un programma nel quale devi inserire le poste, i soldi e le risorse" afferma il giornalista. Telese balza dalla sedia: "Ma non mi fate difendere Giorgia Meloni... ma Churchill che faceva la lista della spesa??? Tutti i grandi discorsi sono manifesti di idee non liste della spesa" tuona Telese.

"Lasciami finire. Luca, avrai molti anni per difendere Meloni, stai tranquillo" dice innervosito Caprarica. Ma Telese lo interrompe di nuovo: "Non devo difendere Meloni ma è il vostro modo di pensare che è brutto". A quel punto Caprarica perde la pazienza: "Fammi finire 30 secondi e abbi rispetto per le posizioni altrui. A mio avviso è un manifesto in cui c'è tutto e niente perché io voglio sapere non cosa faremo da qui a 10 anni, ammesso che la Meloni resti, voglio sapere che cosa faremo nei prossimi 3 mesi per affrontare l'emergenza italiana. Di questo dovevano parlare oggi in Parlamento e invece abbiamo sentito un elenco di come ricostruire l'Italia" conclude finalmente il giornalista.

