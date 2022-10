PiazzaPulita, botte da orbi Fittipaldi-De Girolamo: “Non l'hai mai fatto in vita tua”, “Maschilista!”

28 ottobre 2022 a

a

a

"Abbiamo una legge sul conflitto di interessi da Repubblica delle banane”. Interviene così Emiliano Fittipaldi nel corso della puntata del 27 ottobre di Piazzapulita, il talk show del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, che ospita il giornalista del Domani a seguito dell’articolo pubblicato su Guido Crosetto, nominato ministro della difesa. Nel corso della puntata Nunzia De Girolamo critica quanto scritto da Fittipaldi: “Non sapevo esistesse il tribunale etico-morale, voi avete deciso che c’è il conflitto di opportunità, ma chi l’ha deciso? A me va tutto benissimo, ma non mi piace l’approccio etico-morale sulle cose”. Il giornalista replica con tono acceso: “Non c’è niente di etica e morale, è fare i giornalisti. Siamo giornalisti e dobbiamo fare la radiografia ai nuovi potenti. Si chiama giornalismo, forse tu non lo pratichi bene. Evidentemente tu non l’hai mai fatto in vita tua, hai fatto altre cose, hai fatto il politico, hai fatto Ballando con le Stelle, adesso devi imparare a fare il giornalista. Non fare lezioni di giornalismo ad altri. Cerco di fare il cane da guardia del giornalismo, non il cane da riporto del potere”.

"Le donne di destra..." Boldrini fa infuriare De Girolamo, l'ultima giravolta su Meloni

“Non essere misogino, non essere così maschilista, non serve che tu faccia il richiamo a Ballando, non scendo al tuo livello dicendo le cose infondate che hai fatto tu” lo redarguisce l’ex parlamentare. Fittipaldi rispedisce l’accusa al mittente: “Non c’entra niente la misoginia o il maschilismo e lo sai benissimo”. “Calma! No vabbè dai… Non litigate adesso” cerca di calmare le acque Formigli, sorpreso dall’attacco di Fittipaldi a De Girolamo e sulla “lezione” di giornalismo.