Dritto e Rovescio, La Russa lascia di stucco Del Debbio: "Sa per cosa darei la vita?"

"Né ora né mai può esserci la perdita della libertà in Italia, quindi fa bene a ricordarlo". Il presidente del Senato Ignazio La Russia parla in collegamento con "Dritto e Rovescio" giovedì 27 ottobre e lascia di sasso il conduttore di Rete 4, Paolo Del Debbio. "Lo sa perché io darei la vita per non perdere libertà e darei la vita per difenderla? Perché quando ero più giovane sulla mia pelle - racconta il presidente di Palazzo Madama - quando negli Anni '70 ai ragazzi di destra era impedito di andare all'Università e a scuola, quando in Parlamento se parlavano quelli di destra quelli di sinistra uscivano, io la libertà l'ho capita sulla mia pelle, l'ho guadagnata giorno per giorno". E mentre parla e dà lezione alla sinistra su cosa sia la democrazia lascia di sasso Del Debbio ed esclama: "Guai adesso se qualcuno osasse attentare alla libertà di tutti, sarei il primo a difenderla in ogni modo".