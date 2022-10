Piazzapulita, Formigli attacca Tajani. Dalla Chiesa furiosa: "Inaccettabile"

20 ottobre 2022 a

a

a

Scontro a distanza tra Corrado Formigli e Rita Dalla Chiesa. Durante la puntata di Piazzapulita di giovedi 20 ottobre, Formigli inizia ad attaccare Antonio Tajani sostenendo che dovrebbe avere il coraggio di dire che non condivide le parole di Berlusconi diffuse da LaPresse.



"Io vorrei un ministro degli esteri che avesse la forza, il coraggio e il carattere di dire che non condivide le parole dette da Berlusconi. Dire 'siamo atlantisti nei fatti' è poco" @corradoformigli #piazzapulita https://t.co/4UJ4kXDAlR — Piazzapulita - La7 (@PiazzapulitaLA7) October 20, 2022

Rita Dalla Chiesa, sintonizzata da casa, risponde a Formigli con un tweet. "No, non e’ accettabile l’attacco di @corradoformigli ad #AntonioTajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina e’ sempre stato lui. Non ammetterlo non e’ onesto ne’ corretto" scrive su Twitter la neo deputata alla Camera per Forza Italia. Ma Formigli non ci sta e in diretta risponde a sua volta a Dalla Chiesa ribadendo il suo pensiero: "Io vorrei un ministro degli esteri che avesse la forza, il coraggio e il carattere di dire che non condivide le parole dette da Berlusconi. Dire 'siamo atlantisti nei fatti' è poco" spiega Formigli. E lo scontro tra i due viene ripreso sull'account Twitter della trasmissione.