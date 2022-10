Tagadà, Cuperlo imbarazza il Pd sul Cogresso: "Grazie della cortesia"

26 ottobre 2022 a

a

a

Siparietto tra Gianni Cuperlo, Tiziana Panella e Alessio Orsingher a “Tagadà”, l’approfondimento politico del pomeriggio di LA7. Nel corso della diretta di mercoledì 26 ottobre, l’ex presidente del Partito Democratico ha analizzato il discorso della neo premier Giorgia Meloni in occasione del voto di fiducia alla Camera e al Senato. Il commento dell’attuale situazione politica è andato avanti per quasi mezz’ora e al momento dei saluti si è consumato un colpo di scena.

La conduttrice Tiziana Panella ha congedato Cuperlo: “Vedo che guarda spesso l’orologio, mi ha concesso altri 5 minuti, non voglio trattenerla più di quanto ci siamo detti” e l’esponente del PD, consapevole di far parte di un partito dilaniato dalle correnti e senza bussola, ha rispolverato la nota vena sarcastica: “Voglio solo ringraziarla per la sua discrezione a non avermi fatto domande sul congresso del PD (dovrebbe tenersi a marzo 2023, nda)... quindi è un buon pomeriggio per me. Grazie di questa cortesia”. Un sorriso ha illuminato la giornalista, mentre la “spalla” Alessio Orsingher è stato velenoso: “Eh ma vogliamo fare ascolti…”. La giornalista ha fatto finta di non sentire: “Cuperlo, sa come si chiama il mio atteggiamento? Affetto”, ma Orsingher ha punzecchiato di nuovo: “No, no anche ascolti”.