Lezzi si scatena sulle promesse di Meloni: "Subito i soldi sui conti correnti"

L'ex ministra per il Sud Barbara Lezzi, ospite della puntata di Stasera Italia su Rete4, si scatena sul governo Meloni e chiede conto di tutte le promesse fatte dalla leader di Fratelli d'Italia in campagna elettorale. È così che dal discorso che Meloni farà domani per ottenere la fiducia dalla Camera, Lezzi si aspetta che vengano esaudite tutte le promesse insieme.



Secondo Barbara Lezzi Meloni dovrà mantenere le promesse fatte agli italiani: "Mi aspetto che domani Meloni faccia un discorso molto politico ma pragmatico"#StaseraItalia pic.twitter.com/llo8lm4sBT — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 24, 2022



"Io mi aspetto che domani Meloni faccia un discorso politico ma anche pragmatico. E dica: abolisco il reddito di cittadinanza per tutti coloro che ne hanno bisogno e darò i soldi immediatamente alle imprese perché possano assumere e farò in modo che la formazione sarà calibrata sulle esigenze delle imprese. Per questo servono un bel po di miliardi, non bastano i fondi del reddito di cittadinanza tolti a quella parte della popolazione che sta 'a sua detta' stesa sul divano. Però lei lo ha promesso è questo è anche un'esigenza. Potrà dire sicuramente che trivellerà tutto l'Adriatico e si abbasseranno le bollette, perché è questo che lei ha detto. Così come dovrà far arrivare i soldi sui conti correnti delle imprese immediatamente con un click perché questo ha promesso" conclude Lezzi