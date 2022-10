Quarta Repubblica, la missione di Urso per le imprese: "Sostegno e incentivi"

24 ottobre 2022 a

Il neo ministro delle Imprese e del Made in Italy Adoffo Urso, durante un'intervista a Quarta Repubblica su Rete4, spiega come è cambiata la sua missione da ministro, partendo dal cambiamento del nome al Ministero. Nel suo intervento il ministro Urso delinea a Porro il suo piano per far ripartire la crescita in Italia.



“L’impresa è l’attività di chi contribuisce al benessere della Nazione per cui verrà aiutata e supportata per rimettere in moto la crescita” @adolfo_urso #quartarepubblica pic.twitter.com/XkfMF5H6rb — Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 24, 2022



"Ho una missione diversa al ministero che guido perché si parte da una considerazione: il ministero si chiamava dello Sviluppo economico e ancor prima delle Attività produttive e definiva un contesto. Ora il ministero si chiama delle Imprese, cioè individua il soggetto dello Sviluppo economico, della crescita, delle attività produttive. L'impresa è dell'attività della persona: sia esso l'imprenditore come il lavoratore, chiunque apporta il suo contributo ad una attività produttiva contribuendo nella parte che può fare al benessere della Nazione" sottolinea il ministro che si concentra sulle mosse da realizzare per far ripartire la crescita economica.

