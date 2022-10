In Onda, Bottura contro Urso: "Va a rassicurare gli Usa ma si chiama Adolfo"

10 ottobre 2022 a

"A settembre sono andato a Washington e Giorgia Meloni agli occhi degli americani ma anche internazionali appare per quella che è ovvero una persona affidabile". A In Onda i conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo parlano delle dichiarazioni di Adolfo Urso, il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir che qualche ora prima era stato ospite nello studio di Mezz'Ora in Più da Lucia Annunziata. In collegamento c'è il giornalista e conduttore radiofonico Luca Bottura che interviene e commenta sarcastico: "A me Urso sta simpatico, è andato negli Stati Uniti a rassicurare sul fatto che la Meloni è lontana dal fascismo uno che si chiama Adolfo". Il riferimento è naturalmente ad Adolf Hitler.

E la polemica esplode subito tanto che De Gregorio corre subito ai ripare per giustificare la battuta dell'ospite: Voglio dire una cosa - spiega - Il nome che uno porta non lo sceglie. Io mi chiamo Concita potete immaginare da piccola... però i nomi non li scegliamo". Non resta in silenzio il direttore del Foglio Claudio Cerasa, presente in studio che interviene e ricorda che il nome Urso lo deve al nonno che, oltretutto "partigiano".