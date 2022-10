Nicola Porro, la frase di Mattarella su Meloni è "uno schiaffo alla sinistra"

22 ottobre 2022 a

Adesso si può dire chiaramente che l'accusa mossa contro Giorgia Meloni di essere in ritardo nella formazione del governo fosse infondata. Anzi, il giornalista Nicola Porro fa di più ed evidenzia come nel suo discorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia dato un vero e proprio schiaffo alla sinistra. "Su queste pagine - spiega il conduttore di Quarta Repubblica sul suo sito - avevamo già fatto notare la critica a priori, ma soprattutto infondata, che nei giorni scorsi circolava nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Ovvero l’accusa di essere in ritardo e di metterci troppo a formare il governo. Beh, a confermare che si trattava di una bufala di proporzioni mastodontiche ci ha pensato il presidente della Repubblica in persona".

In effetti il passaggio nel discorso del Capo dello stato è chiarissimo e cancella tutte le polemiche degli ultimi giorni contro il governo di centrodestra: "Questa volta il tempo è stato breve: è passato meno di un mese dalla data delle elezioni, è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale ed è stato necessario anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti".

D'altronde lo aveva già sottolineato anche il direttore di La7 Enrico Mentana quanto Meloni fosse incredibilmente nei tempi durante le consultazioni. Nel corso dello speciale sul governo "Diario politico" Mentana aveva sottolineato: "Abbiamo votato 26 giorni fa, questo è un governo a tempo di record".