L'Aria che Tira, il consiglio di Fede a Meloni: "Con Berlusconi ci vuole..."

21 ottobre 2022 a

a

a

Emilio Fede racconta e ricorda Silvio Berlusconi. Un piccolo cameo nella trasmissione L'Aria che Tira su La7 di venerdì 21 ottobre. Fede suona la campanella, quella che suonò Berlusconi quando divenne premier e che suonerà Meloni a breve. E proprio sulla leader di Fratelli d'Italia, Fede non si sbilancia e alla domanda su cosa pensa di lei, preferisce declinare con un "chiedo la domanda di riserva".



#lariachetira Emilio Fede racconta l'amico Silvio: "Ricordo una cosa molto carina di Berlusconi, vedete? Come vedo Giorgia Meloni? Chiedo la domanda di riserva" https://t.co/gbb7CuD9gs — La7 (@La7tv) October 21, 2022

Ma che sta succedendo a Berlusconi? Fede risponde: "Io lo vedo come il numero uno. Non è un personaggio da numero due. Lui ha grande rispetto delle donne e anche della Meloni ha sempre avuto parole di rispetto ma attenzione: tu puoi arrivare fino ad un certo punto, non puoi andare oltre, altrimenti c'è lui. Con lui ci vuole un po più di umiltà perché bisogna riconoscere che il grande capo è lui". E sul tema della Giustizia e sul perché Berlusconi vuole blindare quel ministero Fede spiega: "Ma no il problema della giustizia finisce con il cadere sempre nella vicenda del bunga bunga e quindi loro pensano e dicono che vuole la giustizia perché vuole vendicarsi ma non è così. Vuole la giustizia perché la vuole uguale per tutti". Per quanto riguarda il futuro del Cav, Fede è certo di una cosa. "Berlusconi in pensione? Non lo vedo proprio" conclude.