Audio Berlusconi, i ronzulliani tracciano l'identikit della talpa: il profilo dell'ex deputato

La questione degli audio di Silvio Berlusconi continua a tenere banco all’interno di Forza Italia. Con Repubblica che dà indicazioni precise sull’identikit individuato dall’ala vicina a Licia Ronzulli, fedelissima del Cavaliere: “I ronzulliani sono convinti che a tenere il microfono aperto sia stato non un forzista qualunque, ma un ex deputato cresciuto in Mediolanum e già fidato consigliere di Berlusconi. Nessuno può provarlo e il venticello della calunnia si è già trasformato in correnti poderose e contrarie, dentro Forza Italia”.

La tesi del “tranello” contro Berlusconi: caccia al sospettato, gli indizi sulla manina

Oltre alla caccia alla talpa è da registrare la frattura in due fazioni del partito azzurro. Da una parte i governisti di Antonio Tajani, dall’altra i “falchi” capitanati da Ronzulli. Del primo schieramento fanno parte i futuri ministri Gilberto Pichetto Fratin (ministero alla Transizione ecologica) e Anna Maria Bernini (ministero della Pubblica Amministrazione), entrambi nomi graditi a Giorgia Meloni. Gloria Saccani, destinata al dicastero dell’Università, viene data in quota Marta Fascina, sul fronte opposto.