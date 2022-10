Consultazioni, Gomez svela il vero retroscena su Giorgia Meloni: "Così è riuscita a domare Berlusconi"

21 ottobre 2022 a

a

a

Il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez commenta in collegamento con Tagadà su La7 le parole di Giorgia Meloni in Quirinale: "È la prima che è riuscita a domare Berlusconi". Il giornalista senza alcuna esitazione analizza il discorso della leader di Fratelli d'Italia e spiega: "Forza Italia continua a insistere su una cosa vera ossia che il partito guidato dal Cav è fondamentale per il nuovo governo". E spiega: "Partiranno con le cose che devono fare, bollette ed energia poi, nel corso del tempo si delineeranno le differenze, sempre che - sottolinea - il fisico assista Berlusconi, nessuno può nascondere che abbia 86 anni". Ma i problemi quindi per Giorgia Meloni da dove arriveranno? Ad insistere sulle fragilità del governo che si sta per formare è la conduttrice di La7 Tiziana Panella. "Salvini ha indossato gli abiti del paciere ma deve riprendersi la scena e l'elettorale" evidenza Panella. "Certamente, ma hanno 5 anni e Salvini è molto più giovane" spiega Gomez.

Fratelli d'Italia esplode e il Pd trema: la prima "Supermedia" dopo il voto

In effetti questa volta in Quirinale Berlusconi non ha rubato la scena agli alleati e Meloni è stata l'unica a parlare dopo il breve incontro con il presidente della Repubblica: "Il nome della sottoscritta per formare il nuovo governo", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia alla stampa. mentre il Cav annuiva.