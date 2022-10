Valentina Ferragni rompe con Luca Vezil, ma già si consola con un attore: ecco chi è

Valentina Bertoli 17 ottobre 2022 a

Dopo la fine della storia d’amore con Luca Vezil, Valentina Ferragni volta pagina. La sorella della celebre imprenditrice digitale comunica la rottura con lo storico fidanzato e vola tra le braccia della nuova fiamma. Un flirt con un ragazzo caliente a tutti gli effetti. Lui è spagnolo ed è uno dei nuovi volti della seguitissima serie Netflix ‘Elite’.

È rottura per la Ferragni. “Non stiamo più insieme”, l'annuncio social

“Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”: questo l’annuncio social congiunto con il quale l’imprenditrice e l’ex fidanzato hanno annunciato la fine del loro amore, dopo 9 anni. Stando alle ultime indiscrezioni, nel cuore e nei pensieri della Ferragni ci sarebbe già un altro ragazzo. Secondo il sito di gossip ‘The Pipol’ si tratterebbe dell’attore diciannovenne Alvaro De Juana. Il ragazzo dal bell’aspetto ha iniziato molto presto la sua carriera da attore e la popolarità in Spagna è arrivata nel 2019, quando ha partecipato alla fiction Amar Para Siempre. Ora sta per tornare sul piccolo schermo e diventare noto anche in Italia.

Parteciperà infatti alla sesta stagione della serie Netflix ‘Elite’, dove interpreterà il personaggio di Didac. La scintilla tra lo spagnolo e la sorella minore delle Ferragni sarebbe scoppiata a Ibiza durante una vacanza tra amici. Le coincidenze hanno sempre una verità di fondo: in questi giorni Valentina si trova proprio a Madrid, città in cui vive il giovane Alvaro. Le tracce di questa frequentazione sarebbero social e non solo. A far crescere ancora di più i sospetti c'è una foto pubblicata su Instagram dall’attore, che risale allo scorso 16 agosto e che è stata scattata proprio da Valentina Ferragni a Ibiza. Questa mattina è arrivata la smentita di lei che, durissima, ha chiarito i fatti attraverso una storia Instagram: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita. Mi dispiace rovinarvi la fake news”. Pablo è il suo cane, il bulldog francese spesso fotografato e postato sui social dall’influencer. Al momento, dunque, la presunta relazione tra Ferragni e De Juana non è stata confermata dai diretti interessati. Il tempo lascerà spazio alla verità.