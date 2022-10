Rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil: si sono lasciati, l'annuncio dell'addio

12 ottobre 2022 a

a

a

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati e non sono più fidanzati. L’annuncio è stato dato dall’ormai ex coppia su Instagram, con una storia pubblicata sul social network da entrambi: “Dopo tanti anni insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Di Maio, la critica feroce della fidanzata: perché dici questo

Nel messaggio per il pubblico non vengono svelati i motivi che hanno portato alla rottura, che arriva dopo quasi 10 anni dalla prima volta in cui i due si sono conosciuti. Luca e Valentina, sorella di Chiara Ferragni e proprietaria di un brand di gioielli, si sono incontrati durante una vacanza a Mykonos e da allora avevano vissuto una lunga storia d’amore. Vezil è un igienista mentale, ma negli ultimi anni ha deciso di intraprendere l'attività di influencer e social media strategist. “Durante l’università è scoppiato tutto questo e, quando mi sono laureato, ho deciso di mettere in un cassetto questo progetto per dedicarmi ad altro”. Ora l’addio con Valentina Ferragni.