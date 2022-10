Cosa ha fatto la Ferragni, la foto a letto insieme a Fedez spacca il web

Alice Antico 10 ottobre 2022 a

a

a

I Ferragnez sempre sotto ai riflettori, ma questa volta per una causa diversa. Ogni giorno, per loro, sembra sempre come fosse il primo, nonostante siano passati sei anni ormai dal primo appuntamento della coppia..eppure tra loro la magia sembra quella di sempre. Lo si vede dall'armonia familiare che i Ferragnez sono riusciti a costruire con i loro due figli Leone e Vittoria, e da tutti i loro contenuto postati quotidianamente sui social che li ritraggono molto simili alla ‘famiglia perfetta’, quella che tutti sognano. Tuttavia,il tenore delle ultime foto pubblicate dalla coppia è decisamente cambiato.

I Ferragnez, sempre molto riservati per quanto riguarda la propria intimità, hanno condiviso uno scatto decisamtente hot. “Safe place”, ovvero posto sicuro, è la didascalia che accompagna il post di Chiara Ferragni riguardo un'immagine inedita di lei e il marito nella penombra della camera da letto. Ritratti sdraiati e nudi, con Chiara che tiene le braccia alzate mentre Fedez le accarezza i seni e le bacia il corpo.

Sullo sfondo un letto disfatto, quello che resta di una notte d'amore, viene da immaginare. Fuori sembra già mattina, una luce fredda filtra da una finestra e illumina le lenzuola bianche e i riflessi biondi di lei. Tutto sembra sospeso. Questa “visione romantica” è stata accolta con favore da buona parte dei follower, anche se non sono mancati i commenti sarcastici, tra chi si chiede come si chiamerà il terzo figlio, chi pensa che si tratti di un'immagine "Leone e Vittoria a.C.” ; infine, chi non manca di sottolineare come lei sia al cellulare anche in un momento così intimo.

Altri utenti si sono domandati invece se davvero sia necessario condividere aspetti così privati sui social. A quanto pare, però, la foto condivisa risalirebbe, in realtà, al 2016; e sarebbe solo frutto di un servizio fotografico. Distinguere realtà e finzione è diventata un'impresa sempre più ardua; ad ogni modo, questo contenuto è stato senza dubbio uno dei più ‘chiacchierati’ postato dalla coppia…ed ha rappresentato anche uno spartiacque, se così si può dire, tra i gusti dei follower, nettamente divisi riguardo l’essere d’accordo o meno con un’immagine simile. Dunque i Ferragnez, in un modo o nell’altro, riescono sempre a far parlare di loro.