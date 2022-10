Dritto e rovescio, Paolo Mieli scommette sul governo di Giorgia Meloni

13 ottobre 2022 a

Il voto in Senato su Ignazio La Russa continua a far discutere. Cosa succederà adesso nella maggioranza? Se l'è chiesto Paolo Del Debbio nella puntata di "Dritto e Rovescio" in onda il 13 ottobre su Rete 4. Secondo Paolo Mieli, ospite nello studio di Rete4, dopo le tensioni arriverà il momento della riflessione. E il centrodestra saprà ricompattarsi.

"Sono pronto a scommettere che da oggi in poi il governo verrà messo in sella in modo ordinato"



"Quello di oggi è stato un infarto salutare - ha detto Paolo Mieli a Paolo De Debbio - Le ferite, comunque, c'erano già. Si vedevano le tensioni di questa maggioranza, erano appena latenti, direi visibili. Il fatto che la tensione sia esplosa in maniera così clamorosa nella prima seduta del Senato fa sì che adesso per questo infarto metteranno stent e bypass. Sono pronto a scommettere e sono pronto a mettere anche la testa nel cappio che, da adesso in poi, il governo verrà messo in sella in modo ordinato. E Giorgia Meloni potrà passare al tema delle bollette fin da subito".